Britse kandidaat-premier trekt vriendschap met Frankrijk in twijfel - “Dit vormt een ernstig probleem”, reageert Macron

Emmanuel Macron heeft gesuggereerd dat Frankrijk en Groot-Brittannië op “ernstige problemen” kunnen afstevenen, nadat Liz Truss op de voorlaatste Conservatieve leiderschapsbijeenkomst had gezegd dat “het nog te bezien valt” of de Franse president “vriend of vijand” is.

Gevraagd naar zijn reactie op de opmerkingen, zei Macron dat het “niet goed is om je oriëntatie te veel te verliezen”. Als hem dezelfde vraag opnieuw werd gesteld, zei hij: “Ik zou geen seconde aarzelen. Frankrijk is een vriend van het Britse volk.”

“Als Frankrijk en Groot-Brittannië niet kunnen zeggen of ze vrienden of vijanden zijn dan stevenen we af op ernstige problemen”, aldus de Franse president. Macron zei wel dat het Verenigd Koninkrijk “een bevriende natie en een sterke bondgenoot blijft ongeacht zijn leiders of welke kleine fouten ze ook maken in een toespraak.”

Later zei Boris Johnson dat hij altijd “zeer goede betrekkingen” heeft gehad met Macron, die volgens Johnson “un très bon buddy de notre pays” is. De vertrekkende premier voegde eraan toe dat de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk “van enorm belang zijn geweest. Ze zijn er al heel lang, sinds de Napoleontische tijd eigenlijk, en ik denk dat we dat moeten vieren”.

Volledig scherm Kandidaat-premier Liz Truss. © REUTERS

“Onverantwoord”

Voormalige hoge diplomaten en een voormalige Franse minister veroordeelden de opmerkingen van Truss en zeiden dat het onverantwoordelijk was van iemand die waarschijnlijk de volgende premier van Groot-Brittannië wordt om een belangrijke bondgenoot in diskrediet te brengen en dat de opmerking de betrekkingen over en weer verder zou schaden.

Peter Ricketts, een voormalig Brits ambassadeur in Parijs, zei dat de opmerkingen van Truss niet goed waren ingeschat. “We zijn in het stadium van de Tory-leiderschapswedstrijd waarin de deelnemers zichzelf moeten gedragen als toekomstige leiders van het land”, zei hij. “Frankrijk is onze naaste defensie- en veiligheidsbondgenoot. We hebben een vijftigjarige verbintenis om onze kernkoppen in Frankrijk te testen. Als minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en als waarschijnlijke toekomstige premier, is het gewoon onverantwoord om de president van Frankrijk te beledigen of een grapje te maken voor goedkope lachsalvo’s.”

Nathalie Loiseau, een voormalige Franse minister die nu voorzitter is van de partnerschapsvergadering EU-VK van het Europees Parlement, zei dat de opmerkingen niet bevorderlijk waren voor goede betrekkingen tussen buurlanden en ook niet pasten bij een toekomstige regeringsleider. “Van een toekomstig leider verwacht men leiderschap”, zei Loiseau. “En van een toekomstige staatsvrouw verwacht men staatsmanschap. Haar opmerkingen vielen in geen van beide categorieën.”