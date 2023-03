Britse journaliste wint vertrouwen miljardairszoon en doet hem bekennen dat hij studente (23) verkrachtte en vermoordde

Een journaliste van de Britse zender BBC is erin geslaagd om een miljardairszoon te laten bekennen dat hij 15 jaar geleden de Noorse studente Martine Vik Magnussen (23) verkrachtte en vermoordde in Londen. Farouk Abdulhak was hoofdverdachte in de zaak, maar ging nooit tot bekentenissen over. Enkele uren na de feiten vluchtte hij naar Jemen in het Midden-Oosten.

Martine Vik Magnussen werd voor het laatste levend gezien in de vroege uurtjes van 14 maart 2008. Ze vierde samen met haar vrienden - onder wie Farouk Abdulhak - het einde van de examens in de exclusieve nachtclub Maddox in Mayfair. Allebei studeerden ze aan de Regent’s Business School in Londen.

Volgens vrienden bood Farouk op zeker moment aan om een afterparty te organiseren in zijn flat aan Great Portland Street, vlakbij Regent’s Park. De vrienden haakten af omdat ze moe waren, maar Martine wilde graag gaan. Op beelden van de beveiligingscamera's van de nachtclub is te zien hoe de twee de zaak om 2.59 uur verlaten. Het zijn de laatste beelden waarop Martine levend te zien is. Tegen de ochtend was ze dood.

Lichaam

Haar halfnaakte lichaam werd pas 48 uur later gevonden. Het lag deels verborgen onder rommel in de kelder van het flatgebouw waar Farouk woonde. Volgens de lijkschouwer was ze erg gewelddadig aan haar einde gekomen. Ze stierf door druk op de hals, wat erop kon duiden dat ze in bedwang was gehouden, gewurgd of verstikt. Haar lichaam vertoonde ook 43 snij- en schaafwonden, wat dan weer wees op een worsteling.

Volledig scherm Martine Vik Magnussen werd laatst levend gezien aan nachtclub Maddox in Londen. Links een beeld van de beveiligingscamera's van de zaak, rechts een portret van de vermoorde studente. © Metropolitan Police

Tegen de tijd dat het lichaam ontdekt werd, had Farouk het land al verlaten. Hij was naar de Egyptische hoofdstad Caïro gevlogen en daarna met een privévliegtuig van zijn vader naar Jemen. Jemen heeft geen uitleveringsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Volgens zijn advocaat was hij echter onschuldig.

Wat een hele batterij speurders en journalisten de afgelopen jaren niet lukte, kreeg journaliste Nawal Al-Maghafi nu wél voor elkaar: ze legde contact met Farouk Abdulhak en hij begon met haar te praten over de zaak.

Bedreigd

In 2011 was ze al eens naar Jemen gereisd op zoek naar de man, maar moest ze onverricht ter zake terugkeren nadat ze bedreigd was door de autoriteiten. De vader van Farouk was dan ook een van de rijkste en machtigste mannen van het land. Hij vergaarde zijn fortuin met suiker, frisdrank, olie en wapens.

Vorig jaar probeerde ze opnieuw om contact te maken, deze keer via sociale media. De vader van Farouk was intussen gestorven. Aanvankelijk reageerde Farouk niet. Tot ze het met Snapchat probeerde. Binnen enkele seconden kreeg ze antwoord. Zijn eerste vraag was waar Nawal vandaan kwam. Toen hij hoorde dat ze in dezelfde rijke buurt in Jemen was opgegroeid, was het ijs gebroken.

Quote Ik heb iets gedaan toen ik jong was, het was fout Farouk Abdulhak, Hoofdverdachte

Beetje bij beetje won ze zijn vertrouwen, hoewel ze ook niet verborg dat ze journalist was. Tien dagen na het eerste bericht deed hij een eerste bekentenis. “Ik heb iets gedaan toen ik jong was, het was fout”, klonk het. “Ik kan niet meer terug naar het Verenigd Koninkrijk door iets dat daar gebeurd is.”

De vijf maanden die daarop volgden, kreeg Nawal duizenden berichtjes van Farouk. Opmerkelijk: hij vermeldde niet één keer de naam van Martine of haar dood, maar had het alleen over “het incident” en “het ongeluk”.

Parfum

Een maand na de eerste kennismaking vroeg Nawal hem op de man af of hij wilde vertellen wat er de avond van de dood van Martine was gebeurd. “Ik weet het niet, het is allemaal een waas”, klonk het. “Af en toe heb ik flashbacks. Als ik een bepaald vrouwelijk parfum ruik, voel ik me erg op mijn ongemak.”

Volledig scherm Martine Vik Magnussen. © EPA

Hij bleef de hele tijd volhouden dat hij zich amper iets kan herinneren van de avond. Toch weet hij zeker dat er “niets schandelijks” gebeurd is, “alleen seks die verkeerd is gegaan, door cocaïne”. Op de vraag waarom hij het lijk verplaatste, antwoordde hij dat hij het “niet meer wist”.

Terugkeren

Terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen van zijn daden dragen, ziet hij niet zitten. Zijn vader en zijn advocaten raadden het hem af, uit vrees voor een mogelijk zware straf. “Ik denk niet dat gerechtigheid zal geschieden in het VK”, zegt hij nog. “Ik vind dat het Britse strafrechtsysteem sterk bevooroordeeld is. Het zal een voorbeeld willen stellen omdat ik de zoon ben van een Arabier en iemand die rijk is. Het is veel te laat.”