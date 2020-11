“Britse journalist Robert Fisk overleden”

Tunesiër verhoord die samen met dader Nice migratie­tra­ject aflegde, drie mannen vrijgela­ten in onderzoek naar mesaanval

21:18 Een 29-jarige Tunesiër wordt verhoord in Frankrijk in het onderzoek naar de gruwelijke mesaanval in Nice deze week. De twintiger wordt ervan verdacht het migratietraject te hebben afgelegd met de dader, zo is uit eensluidende bronnen vernomen. Drie andere mannen zijn zondag opnieuw vrijgelaten.