Britse inlichtingendienst vermoedt dat Russische luchtmacht piloten tekortkomt en privémilitie inschakelt

Tweede rechtszaak tegen Russische soldaat gaat van start: Mikhail Romanov (32) verkracht­te Oekraïense vrouw voor de ogen van haar zoontje

In Oekraïne is de rechtszaak tegen de eerste Russische soldaat die beschuldigd wordt van verkrachting van start gegaan. De 32-jarige militair, Mikhail Romanov, zou in maart een Oekraïense vrouw hebben verkracht voor de ogen van haar zoontje nadat hij enkele minuten eerder haar echtgenoot had vermoord.

11:13