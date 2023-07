Britse inflatie daalt voor het eerst in ruim een jaar onder 8 procent

Geen wachtrijen meer? Eurostar kondigt nieuwe contactlo­ze check-in aan op treinstati­on St Pancras

Ooit vastgezeten in een urenlange Eurostar rij in het station van London St Pancras? Die lastige ervaring behoort binnenkort tot het verleden dankzij een nieuw contactloos inchecksysteem. Het is momenteel enkel beschikbaar voor Eurostar’s Business Premier en Carte Blanche passagiers.