Britse honden enkel per vliegtuig naar Zwitserland door brexit

Dat gaat ook gelden voor mensen die uit het Verenigd Koninkrijk terugkeren naar Zwitserland. Met de hond in de auto op bijvoorbeeld wintersportvakantie in Zwitserland kan dan niet meer.



Britten mogen ook volstrekt geen vlees- of kaasproducten meer mee naar Zwitserland nemen. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie, maar door talrijke verdragen in veel opzichten nauw verweven met de EU. Het is ook een Schengenland. Zwitserland gaat Groot-Brittannië vanaf 1 januari behandelen als een land van buiten de Schengenzone en de EU.



Voor de Britten kan er afhankelijk van de uiteindelijke overeenkomsten met de EU veel veranderen over drie weken. Tot 1 januari is er niets veranderd sinds het koninkrijk begin dit jaar uit de unie stapte. In de overgangsfase bleven alle EU-regels van kracht. Dat verandert dus Britten moeten langer nadenken voor ze op reis gaan.