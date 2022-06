Britse generaal: Brits leger moet klaar zijn om in Europa te vechten

Het nieuwe hoofd van het Britse leger, generaal Patrick Sanders, heeft zijn troepen opgeroepen zich voor te bereiden op de mogelijkheid dat het leger in de toekomst opnieuw oorlog moet voeren in Europa. De troepen moeten volgens Sanders klaarstaan “om de hernieuwde dreiging vanuit Rusland het hoofd te bieden.”

De BBC heeft een brief ingezien, geadresseerd aan “militair personeel van alle rangen en onze ambtenaren”. De brief werd op 16 juni via het intranet van het Britse ministerie van Defensie verzonden. Sanders is sinds deze maand de Britse legerchef.

Eerste oorlog op vasteland

Sanders benadrukt in de brief dat hij de eerste chef is sinds 1941 die het commando heeft overgenomen ten tijde van een oorlog op het vasteland van Europa, waarbij een continentale grootmacht betrokken is. “De Russische invasie in Oekraïne onderstreept ons hoofddoel - om het Verenigd Koninkrijk te beschermen en klaar te zijn om in landoorlogen te vechten en ze te winnen”, aldus de generaal.

Veranderde wereld

Volgens Sanders is de wereld veranderd sinds de invasie op 24 februari. “Er is nu een dringende noodzaak om een leger te vormen die in staat is om naast onze bondgenoten te vechten en Rusland te verslaan”, schrijft hij. “We zijn de generatie die ons leger moet voorbereiden om wederom in Europa te vechten”.