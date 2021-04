Britse geheime dienst MI6 zoekt echte ‘Q’

Europees Parlement geeft groen licht voor coronapas­poort: wat betekent dat concreet voor onze vakantie?

14:49 Europa heeft zojuist een nieuwe stap gezet op weg naar ‘gewone’ zomervakanties. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid zijn standpunt vastgelegd voor de onderhandelingen over het coronacertificaat, dat vanaf de zomer veilig reizen in de EU opnieuw mogelijk moet maken. Om discriminatie te vermijden van wie nog niet gevaccineerd is, wil het parlement dat de coronatesten gratis blijven. Dit is wat het concreet betekent voor onze vakantie.