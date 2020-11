Britse families mogen samen Kerstmis vieren

Amerikaan­se klant steunt restaurant dat sluit door corona met giganti­sche fooi

14:30 Een restaurant in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio besloot vrijwillig de deuren te sluiten door de coronapandemie. Zondag kregen ze nog een klant op bezoek die een biertje bestelde en vervolgens de rekening vroeg. Zes euro was hij zijn schuld, maar daar wierp de klant nog een onverwacht stevige fooi bovenop.