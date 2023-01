Britse Extinction Rebellion stopt met wegblokkades en zichzelf vastlijmen: “Acties hebben te weinig opgeleverd”

Ook geen vuurwerk in Moskou, Russen vieren Nieuwjaar in mineur: “We moeten niet doen alsof er niets aan de hand is”

Geen vuurwerk, maar explosies en luchtalarm in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Maar ook in de Russische hoofdstad Moskou werd het nieuwjaarsvuurwerk afgelast. Daarnaast werd de toegang tot het Rode Plein afgesloten met covidpreventie als reden. Het was dus ook voor de Russen een jaarwisseling in mineur.

12:31