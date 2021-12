Britse experts schetsen doembeeld: tot mogelijk 2 miljoen besmettingen en 6.000 doden per dag tegen jaareinde door omikron

Dagelijks tot 6.000 coronadoden en 2 miljoen nieuwe besmettingen in Engeland. Dat voorspellen Britse experts. Ze pleiten ervoor meteen drastisch in te grijpen met een lockdown. De reden is inmiddels gekend: de gevreesde omikronvariant. Die is nu al dominant in Engeland met 60 procent van alle gevallen. Ook in Duitsland luiden ze de alarmbel. “Er komt geen golf maar een muur op ons af”, tweette een datajournalist van Zeit Online .

Britse wetenschappers die de overheid adviseren, waarschuwden er gisteravond voor dat er nu al honderdduizenden nieuwe infecties per dag zijn en dat dit getal tegen het eind van de maand kan oplopen naar iets tussen 600.000 en 2 miljoen besmettingen, als er niet onmiddellijk nieuwe maatregelen komen. Volgens de experts kunnen de ziekenhuisopnames pieken naar 3.000 tot zelfs 10.000 per dag. De dodentol kan oplopen naar 600 tot 6.000 per dag.

De Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) raadde de overheid aan om “heel snel strengere maatregelen” te nemen. “De timing daarvan is cruciaal. Uitstel tot 2022 zal de effectiviteit van de ingrepen drastisch doen dalen en de kans verminderen dat ze de aanzienlijke druk op de gezondheidszorg nog kunnen verhinderen”, stond in de notulen van de vergadering. De Sage pleitte voor het opnieuw instellen van maatregelen zoals bij de eerst golven, toen de Britten beperkt werden tot een bubbel van zes personen en tot het samenkomen met maximum twee gezinnen. Reizen naar het buitenland mocht toen niet. Rusthuisbewoners mochten maar één bezoeker over de vloer krijgen, en altijd dezelfde.

De voorgestelde maatregelen, die neigen naar een nieuwe lockdown, zijn volgens de experts nodig om de besmettingen af te remmen, ook al is vaccinatie uiterst belangrijk om een ernstig ziekteverloop te vermijden. De grootste risicofactor voor verspreiding blijft het samenkomen van veel mensen binnen, waarschuwden de wetenschappers opnieuw. “Grote bijeenkomsten vormen een risico voor meervoudige verspreiding.” De expertengroep berekende wat de impact zou zijn van het herinvoeren van de strenge maatregelen die in de lente al eens aan de Britten werden opgelegd. Volgens de modellen zou het dagelijks aantal nieuwe besmettingen kunnen worden beperkt tot een getal tussen 200.000 en 1 miljoen. Het aantal hospitalisaties per dag zou tussen de 1.500 en 5.000 liggen, het aantal doden ergens tussen 200 en 2.000.

De Britse premier Boris Johnson wil voorlopig niet weten van verstrengingen, na de felle tegenkanting van zo’n honderd parlementsleden vorige week tegen zijn zogenaamde plan B-maatregelen. Andere partijen roepen de eerste minister nu op om de tegenstanders in zijn eigen Conservative Party te negeren en toch de wetenschappers te volgen. De concurrerende Labour Party zou dan haar verantwoordelijkheid nemen om ze door het parlement te krijgen, “voor het nationaal belang”.

Heel Europa lijkt stilaan te kreunen onder de omikronvariant. Sinds vanmorgen zijn onze noorderburen opnieuw in lockdown. Ook onder meer Frankrijk, Italië, Duitsland en ons land stellen een razendsnelle stijging van de omikronvariant vast. Christian Endt, senior datajournalist van het Duitse Zeit Online, tweette een grafiek die de steile opgang van omikron de komende weken voorspelt. “We moeten het over deze grafiek hebben. We vrezen dat #Omikron rond Kerstmis al dominant zou kunnen zijn in Duitsland. Dan zou het aantal gevallen snel stijgen. Er komt geen golf, maar een muur op ons af”, aldus Endt. De Duitse viroloog Christian Drosten pikte erop in en waarschuwde ervoor dat Duitsland ook nog eens kampt met een vaccinatie-achterstand bij 60-plussers.