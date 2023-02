Britse douaniers gaan deze maand vier dagen staken

Britse grenspoli­tie legt acht dagen lang het werk neer in luchtha­vens

De Britse grenspolitie legt vanaf vrijdag gedurende acht dagen het werk neer in de zes grootste luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. De agenten eisen een loonverhoging van 10 procent. De controles in Londen Heathrow verliepen vrijdagochtend weliswaar zonder vertraging dankzij de inzet van militairen, zo meldde de luchthaven. Er werden geen vluchten geannuleerd.

23 december