Britse diplomaat redt studente van verdrinkingsdood in China

Op een video die werd gepost op de Twitter-account van de Britse ambassade in China, is te zien hoe het meisje uitglijdt en in het water valt, waarna de mensen die het hebben zien gebeuren paniekerig beginnen te roepen. Daarop komt de diplomaat in actie: hij trekt zijn schoenen uit, springt in het water en zwemt naar het meisje toe, dat inmiddels bewegingloos met haar gezicht naar beneden onder een bruggetje door is gedreven.