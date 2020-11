Britse diplomaat (61) redt Chinese studente (24) van verdrinking: “Ik was gewoon de snelste om mijn schoenen uit te trekken”

Oostenrijk gaat bevolking massaal testen om Kerstmis te redden: zo pakken ze het aan

15 november De regering van Oostenrijk wil haar inwoners massaal testen op het coronavirus in de hoop Kerstmis te redden. Dat heeft bondskanselier Sebastian Kurz zondag gezegd aan de openbare omroep ORF. Er is wel nog werk aan de winkel, want dinsdag gaat het land in lockdown om de snel stijgende coronacijfers een halt toe te roepen. Vandaag is Oostenrijk het land met de meeste nieuwe besmettingen ter wereld in verhouding tot het aantal inwoners.