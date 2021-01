Britse dialysepatiënt krijgt als eerste vaccin van AstraZeneca en Oxford toegediend

Arnhem Deelnemers illegaal feest in Nederland­se bunker aan de dood ontsnapt: brandweer meet grote hoeveel­heid koolmonoxi­de

2 januari Het had niet veel gescheeld of de zeventig feestvierders in een bunker in de Nederlandse stad Arnhem hadden de nieuwjaarsnacht niet overleefd. Door de brandstof-stroomgenerator die werd gebruikt bij het illegale feest kwam een dodelijke hoeveelheid koolmonoxide vrij, blijkt uit metingen van de brandweer. Dat zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.