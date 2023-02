Britse Defensie: "Steeds moeilijker voor Kremlin om bevolking af te schermen van oorlog in Oekraïne”

Royalty Ex-butler van Diana wil voor zijn dood haar geheimen aan William en Harry vertellen: “Het zou hen weer samen kunnen brengen”

“Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Maar als ik sterf, zullen prins William en Harry haar geheimen nooit weten.” Voormalig butler Paul Burrell (64) koesterde jarenlang een hechte band met prinses Diana, ze noemde hem zelfs haar rots in de branding. Nu de man vecht tegen prostaatkanker, staat hij stil bij haar diepste geheimen die ze hem toevertrouwde. Die wil hij kost wat kost niet mee in zijn graf nemen. “Ik heb vele uren met Diana doorgebracht, zowel in haar gelukkigste als in haar donkerste tijden.”