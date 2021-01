Britse coronapatiënt Tony (73) sterft kort na emotioneel interview: “Ik mis mijn vrouw verschrikkelijk”

“Dit is de hel, we kunnen zo niet verder,” zegt Nicolas Agudo, verpleegkundige op de afdeling intensieve zorg. “Ik voel me vaak alsof ik ga beginnen huilen, ik kan mijn job niet fatsoenlijk doen,” vertelt de man, wijzend op de enorme werkdruk en het hoge aantal overlijdens. Net als zijn collega’s moet hij zich nu ontfermen over te veel patiënten tegelijkertijd. Zelfs artsen en verpleegkundigen van andere afdelingen moeten bijspringen in de zorg voor coronapatiënten. Aangezien alle intensieve zorgbedden vol liggen, worden patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen, vaak zelfs tot ver buiten de hoofdstad.

Apocalyps

Sidali Yousfi liep zelf het virus op en is nu eindelijk aan de beterhand. “Het is het einde van de wereld, het is de apocalyps”, zegt hij over zijn ervaring. “Men moet het ernstig nemen”, beklemtoont de man, die bekent dat hij zelf alle regels aan zijn laars lapte en dacht dat het allemaal “niet echt” was, “maar nee, het is echt, het kan je doden”, zegt hij nu.

Het is hartver­scheu­rend om dit elke dag te doen en dat er dan nog mensen in je gezicht zeggen dat het niet echt is of dat het de griep is

De gemiddelde leeftijd van de patiënten die nu in de Londense ziekenhuizen worden opgenomen is 59 jaar. Dat is tien jaar jonger dan bij de vorige golven. “De eerste keer kregen we zeker meer oude patiënten, maar nu lijkt het meer gevarieerd,” zegt mortuariummanager Laura McMinn. “Nu krijgen we meer patiënten van in de 50 of 60, in plaats van de mensen in de 70, 80 of 90 die we de eerste keer zagen.” Ook Meritxell Miret werkt in het mortuarium en begrijpt niet dat mensen het virus nog steeds niet ernstig nemen. “Het is hartverscheurend om dit elke dag te doen en dat er dan nog mensen in je gezicht zeggen dat het niet echt is of dat het de griep is”, stelt ze.