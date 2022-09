Britse Conservatieven hijsen maandag nieuwe partijleider in het zadel

Sinds de Britse premier Boris Johnson aan het begin van de zomer zijn ontslag als partijleider aankondigde, zijn de Britse Conservatieven verwikkeld in een opvolgingsstrijd. Na een wekenlange afvallingsrace blijven er nog twee kandidaten over: minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. Zij schuimden de afgelopen weken ledenavonden over het hele land af, want het zijn de partijleden die het voor het zeggen hebben.

Truss heeft al weken een comfortabele voorsprong in de peilingen. Volgens de laatste peiling van onderzoeksbureau YouGov krijgt de 47-jarige uit Oxford afkomstige politica 66 procent van de leden achter zich. Sunak zou het met 34 procent van de stemmen moeten stellen.

Rishi Sunak: ‘verrader’

De 42-jarige Rishi Sunak is de oudste van drie kinderen uit een familie van Indische origine en groeide op in het Engelse Southampton. Als tiener studeerde Sunak aan een exclusieve privéschool in Hampshire. Na het middelbaar onderwijs trekt hij naar de universiteit van Oxford, waar hij filosofie, politiek en economie studeert. De jonge Sunak zet zijn studies verder aan Stanford University waar hij een Master of Business Administration haalt en zijn latere echtgenote Akshata Murthy ontmoet, met wie hij later twee dochters zal krijgen.

De politicus werkte eerst als analist bij investeringsbank Goldman Sachs, werd daarna partner bij twee hefboomfondsen, maar maakte in 2015 eindelijk zijn intrede in de politiek als parlementslid voor Richmond en Yorkshire. Volgens insiders is hij op dat moment een van de rijkste volksvertegenwoordigers. Het exacte vermogen van de familie Sunak blijkft echter een goedbewaard geheim.

Volledig scherm Sunak is een van de eerste zwaargewichten binnen de regering die ontslag neemt na de resem schandalen die zich opstapelde rond ex-premier Boris Johnson. © Photo News

In de aanloop naar het brexitreferendum voert Rishi Sunak campagne voor het Leave-kamp. In 2016 wordt hij beloond met een post in de regering van premier Theresa May, zij het als onderminister. Onder Boris Johnson, die het roer in 2019 van May overneemt, treedt hij op de voorgrond, eerst als staatsecretaris en vanaf 2020 als minister van Financiën.

Sunak is een vertrouweling van Johnson, maar gaandeweg komt er meer ruis op de lijn door de schandalen zich blijven opstapelen. Zelf blijft Sunak ook niet onbesproken. Zo krijgt hij een boete voor zijn aanwezigheid op het verjaardagsfeest voor Johnson dat in volle coronalockdown plaatsvond in Downing Street 10.

Volledig scherm Akshata Murthy, de vrouw van Rishi Sunak, supportert voor haar echtgenoot. © Getty Images

De voormalige Chancellor of the Exchequer uit Southampton lijkt de defenestratie van Boris Johnson te moeten bekopen: Sunak was begin juli samen met toenmalig minister van Volksgezondheid Sajid Javid het eerste zwaargewicht in de regering van Johnson om de deur achter zich dicht te trekken en wordt zo gezien als een verrader van Boris Johnson. Truss bleef gewoon op post en laat ook nu geen kans onbenut om haar blijvende loyaliteit tegenover Johnson te benadrukken. De ontslagnemende premier blijft dan ook populair onder de leden: mocht Johnson in de race kunnen stappen, haalde hij het volgens YouGov moeiteloos van Truss en Sunak.

Liz Truss: ‘menselijke handgranaat’

De 47-jarige Liz Truss is momenteel topfavoriete voor het premierschap in Groot-Brittannië. De conservatieve politica komt uit een progressieve familie, zo stapt ze als peuter al mee in betogingen tegen kernwapens. Truss studeerde net als Sunak politiek, filosofie en economie aan Oxford University.

Truss zet haar eerste stappen in de politiek tijdens haar studies en wordt zo voorzitter van de universitaire afdelingen van de links-liberale partij Liberal Democrats. Nog voor ze afstudeert zal ze de switch naar de Conservatieve partij maken.

Volledig scherm Liz Truss is een loyale vertrouweling van Boris Johnson die vaak een pragmatische aanpak verkiest boven ideologische overtuiging. © Photo News

In 2000 trouwt ze met Hugh O’Leary, met wie ze intussen twee tienerdochters heeft. Truss’ overstap naar de Tories wees er al op: in de loop van haar carrière zal ze pragmatisme wel vaker verkiezen boven ideologische overwegingen. Whitehall-insiders noemen haar al jaren ‘the human hand grenade’ of ‘de menselijke handgranaat’, omdat ze dossiers weinig subtiel aanpakt. In de aanloop naar het brexitreferendum van 2016 - Truss maakt dan al enkele jaren deel uit van de Conservatieve regering - voert ze overtuigd campagne voor het Remain-kamp. Pas nadat de uitslag van het referendum bekendraakt verandert ze haar standpunt en gaat ze voluit voor een harde breuk met de Europese Unie.

Volledig scherm Supporters voor Liz Truss tijdens de finale ronde van verkiezingscampagne in het Wembley Stadium in Londen. © Photo News

In 2019 wordt ze gepromoveerd tot minister voor Buitenlandse Handel en in 2021 vervangt ze Dominic Raab als minister van Buitenlandse Zaken. Truss behoort tot de harde kern van Boris Johnson en blijft hem, in tegenstelling tot Rishi Sunak, altijd trouw tijdens zijn premierschap.

Truss blijft niet alleen loyaal, haar bestuursstijl leunt ook aan bij die van Johnson. Ze belooft veel, maar staat niet meteen bekend als een grote dossiervreter. Daarnaast houdt ze net als BoJo van een goeie uithaal naar de media of de EU.

Robot versus rijkaard

Alleen mist Liz Truss wel het flamboyante en het charisma van Johnson. Tijdens debatten raakt ze moeilijk uit haar woorden. Waarnemers vergelijken haar wel eens met een robot. Legendarisch is intussen de bizarre speech die ze ooit gaf over hoe de Britten fier moeten zijn op hun appelen, peren, kaas en varkensvlees. Truss dweept met Margaret Thatcher, maar komt geregeld onbehouwen uit de hoek. Zo droeg ze de afgelopen jaren verschillende keren een outfit die recht uit de kast van de intussen overleden Iron Lady lijkt te komen. Zelf doet ze de vergelijking af als nonsens.

Sunak heeft meer charisma dan zijn rivale, maar hij heeft zijn imago tegen. Truss schildert hem steevast af als een rijkaard die geen voeling heeft met het gewone volk. Het schandaal dat afgelopen voorjaar losbarstte rond de bijzondere belastingstatus van zijn steenrijke echtgenote, de dochter van de Indiase miljardair en oprichter van IT-bedrijf Infosys, doet die reputatie geen goed. De voormalige minister van Financiën maakte zich bovendien onpopulair bij de Tories door belastingverhogingen door te voeren en daar in de loop van de campagne opnieuw voor te pleiten, om de inflatie te beteugelen.

Tories: blanke, oude mannen

Wie de nieuwe bewoner van Downing Street 10 ook wordt, hij of zij krijgt meteen een verzamelingen crisissen op het bord. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is hoger dan eender waar in Europa, de ene na de andere beroepsgroep gaat in staking voor hogere lonen en de energieprijzen gaan door het dak. Intussen veroorzaakt de brexit nog steeds bevoorradingsproblemen en lange wachtrijen in Dover.

De gemiddelde Brit ziet de strijd tussen Sunak en Truss dan ook met lede ogen aan. De beslissing over de volgende premier ligt bij de ongeveer 160.000 leden van de Tory-partij, amper 0,3 procent van het totale Britse electoraat. Volgens de BBC bestaat de partij bovendien voor 63 procent uit mannen, zijn de leden overwegend blank en is bijna 40 procent van de Tories ouder dan 65, niet meteen een representatief staal van de Britse bevolking. Mogelijk roept de nieuwe premier al snel vervroegde verkiezingen uit, zoals Johnson het deed enkele maanden nadat hij eerste minister werd, al zal dat vooral afhangen van de peilingen.

Volledig scherm De beslissing over wie de volgende premier wordt, gaat gepaard met protesten tegen de Conservatieve partij. Mogelijks roept de nieuwe premier vervroegde verkiezingen aan. © Photo News

De Conservatieven kunnen nog tot vrijdagavond 17 uur lokale tijd stemmen. Sir Graham Brady, de voorzitter van het invloedrijke 1922 Committee van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis, kondigt de winnaar maandag aan. Het paleis zal de kersverse Tory-leider dan uitnodigen voor een audiëntie met Queen Elizabeth, die hem of haar zal benoemen tot premier. Dat zal volgens Britse media dinsdag gebeuren, en voor het eerst vanop Balmoral Castle, de Schotse zomerresidentie van de koningin.

