Britse buitenlandminister Liz Truss officieel kandidaat om Boris Johnson op te volgen

Bosbrand in nationaal park Yosemite bedreigt sequoiabo­men

Een bosbrand in het nationaal park Yosemite, in de Amerikaanse staat Californië, bedreigt de Mariposa Grove. Dat bos huisvest meer dan 500 mammoetbomen of reuzensequoia's. Volgens de autoriteiten heeft het vuur zich vrijdag (lokale tijd) uitgebreid richting het zuiden van het nationale park.

9 juli