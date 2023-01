Britse bitcoin-scammers harkten zoveel geld binnen dat ze het begonnen uit te delen op straat

Enkele bitcoin-scammers uit het Engelse Blackpool rijfden zoveel geld op korte tijd binnen, dat ze er geen blijf meer mee wisten. Ze kochten dan maar nieuwe auto’s voor wildvreemden en deelden op straat cadeaubonnen van 5.000 pond uit, onthulde een hoofdrechercheur van de politie van Lancashire dinsdagavond op de BBC. De rechercheur wist ook te vertellen dat het meesterbrein van de bende - bekend als ‘the Bitcoin millionaire’ - intussen dood is. Zijn handlangers hebben vrijdag hun straf te horen gekregen. De politieman maakte ook bekend hoe zijn team de fraudeurs uiteindelijk in het vizier kreeg. Na een wel erg domme zet, zo blijkt.

De oplichtingstruc van de scammers was nochtans heel slim. Het hoofd van de bende, James Parker a.k.a the Bitcoin millionaire, maakte handig gebruik van een bug op een cryptowebsite om met het geld van anderen te gaan lopen.

Stelen dankzij bug

Vanachter zijn computer in zijn flatje in Blackpool had Parker in oktober 2017 een opvallende fout ontdekt op een Australische cryptocurrency-handelswebsite waardoor hij het geld van anderen kon stelen, aldus de politie. Parker liet de kans niet liggen. Samen met de hulp van enkele kompanen slaagde de Brit er al snel in véél te stelen. “Op amper drie maanden tijd werd een duizelingwekkende 21 miljoen pond (24 miljoen euro) aan cryptomunten weggesluisd”, aldus hoofdrechercheur David Wainwright van de politie van Lancashire bij ‘BBC North West Tonight’.

Witwassen

Parker richtte zich vervolgens tot de criminele diensten van ene Stephen Boys (59) om de gestolen poen wit te wassen. ‘Financieel adviseur’ Boys werkte onder meer samen met een Brit die in Dubai woonde om de cryptomunten om te zetten in cash. Vervolgens werd het geld witgewassen, via verschillende buitenlandse online accounts. Ook Parkers handlangers Kelly Caton (45) en Jordan Kane Robinson (24), die met hun eigen accounts ook cryptomunten stalen, hielpen mee bij het wegsluizen van de centen.

De bende liet het geld rollen: ze kochten onder meer huizen, auto’s, dure horloges en designerspullen, en ook nog een wijnkoeler van omgerekend 680 euro, terwijl een ander deel verstopt zat op verschillende bankrekeningen. Tijdens de rechtszaak tegen de bende vertelde Boys onder meer hoe hij met 1 miljoen pond cash (1,14 miljoen euro) in een reiskoffer een villa probeerde te kopen van een paar Russen die hij in een achterkamertje bij een makelaar had ontmoet. Hij vertelde ook over hoe hij 60.000 pond (68.000 euro) smeergeld betaalde aan corrupte ambtenaren zodat hij zijn witwaspraktijken ongestoord kon voortzetten.

Maar, zoals bijvoorbeeld de kijkers van hitserie ‘Breaking Bad’ wel weten, een grote hoeveelheid crimineel geld valt nu eenmaal niet simpel even wit te wassen en onopvallend uit te geven. De bende harkte zoveel geld binnen op zo’n korte tijd dat ze het op een bepaald moment niet verwerkt kregen. En misschien gingen ze ook wel gewoon naast hun schoenen lopen door al die plotse weelde.

‘Wilde weldoener’

Parker, die intussen uit zijn appartement was verhuisd en in een luxehotel was gaan wonen, kocht volgens de politie gloednieuwe auto’s voor zeker 20 mensen, inclusief wildvreemden die hij toevallig op café had ontmoet. Hij deelde ook cadeaubonnen van 5.000 pond (5.687 euro) uit aan willekeurige voorbijgangers op straat. Verder gaf hij bijvoorbeeld taxichauffeurs voor kleine ritjes grote fooien.

Quote Hoe is het mogelijk dat deze vrouw, die verder heel bescheiden leeft in een klein huurappar­te­ment­je in Blackpool, over zoveel verborgen rijkdom beschikt? Politie van Lancashire na een wel heel vreemd telefoontje

“Mijn dochter heeft mijn bitcoins gestolen”

Eén van de betrokkenen bij de zwendel, Kelly Caton uit Blackpool, maakte een einde aan het mooie liedje door zowaar zelf de politie te alarmeren. De fraude van de bende werd immers ontdekt nadat zij de politie had gebeld om te melden dat haar dochter 15 bitcoins van haar had gestolen. Die waren op dat moment samen 75.000 pond - een slordige 85.000 euro - waard.

“Het was dat telefoontje dat ons aan het denken zette”, aldus rechercheur Wainwright. “Hoe is het mogelijk dat deze vrouw, die verder heel bescheiden leeft in een klein huurappartementje in Blackpool, over zoveel verborgen rijkdom beschikt?”

Wat toen ontrafeld werd, bleek één van de grootste fraudezaken die de politie van Lancashire ooit had gezien. Het korps kreeg hulp van onder meer politiediensten in Australië en Finland om de cryptobende te kunnen oprollen.

“Over zo’n grote schaal van fraude spreken we dus... dat deze bende moeite had om het geld uit te geven”, herhaalt hoofdrechercheur Wainwright. “De rijkdom waar ze plots mee overladen werden, was waarschijnlijk ook voor hen moeilijk te bevatten. Het zijn dingen die je ziet op televisie en waar je van denkt dat het nooit in het echte leven zou gebeuren.”

Nooit opgepakt

Parker had intussen in de wandelgangen de reputatie gekregen van ‘de Bitcoin miljonair', maar hoe de man juist zijn fortuin had vergaard, was voor iedereen een geheim geweest. Tot de politie zijn trucje ontdekte. Wainwright laat weten dat de politie op dit moment nog volop bezig is met zoveel mogelijk geld terug te krijgen om het terug te geven aan de gedupeerden.

Parker zelf kan niet meer gestraft worden voor de online scam. Hij slaagde erin uit handen van de politie te blijven en stierf in 2021 voor hij aangeklaagd kon worden. Het is niet duidelijk waar en waaraan hij is overleden.

Gevangenisstraffen

Zijn corrupte adviseur Stephen Boys uit Accrington en andere kompanen Jordan Robinson uit Fleetwood, en Kelly Caton uit Blackpool, werden wel geklist. Zij kregen vorige week vrijdag allemaal gevangenisstraffen opgelegd in het Preston Crown Court in Preston, Lancashire, voor meerdere fraudedelicten.

“Deze misdadigers hebben het internet gebruikt om vanuit het comfort van hun eigen huizen tientallen miljoenen pond aan bitcoins in handen te krijgen die niet aan hen toebehoorden”, klonk het bij aanklager Jonathan Kelleher. Boys werd schuldig verklaard aan het omzetten en overdragen van crimineel eigendom en kreeg daarvoor zes jaar cel. Caton en Robinson werden beiden veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf, wegens fraude en het omzetten en verwerven van crimineel vermogen. Nog een andere verdachte, James Austin-Beddoes (28) uit Lytham St Annes, was in veel mindere mate betrokken. Hij kreeg 18 maanden gevangenisstraf met uitstel van een jaar.

