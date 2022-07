Britse bestuurders die niet voldoende water drinken tijdens hittegolf riskeren boete van meer dan 1.000 euro

Onze reporter ziet welke ravage bosbranden achterla­ten: "Het vuur kwam vanop de heuvel en legde de hele beachbar in de as"

Bijna 8.000 hectare bos ligt in de streek rond Bordeaux al in as. 11.000 Fransen en toeristen zijn al geëvacueerd. Collega Romina Van Camp is teruggekeerd naar het dorp Cazaux, dat donderdag halsoverkop is ontruimd. “Het vuur kwam vanop de heuvel en ging helemaal tot aan het strand. De brand verwoestte een restaurant, maar de brandweer is erin geslaagd om de meeste huizen te redden.” Slechts drie huizen konden niet meer gered worden.

15 juli