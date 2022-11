Britse artsen genezen man (59) na corona-infectie van maar liefst 411 dagen

Britse artsen zijn erin geslaagd om een man te genezen die maar liefst 411 dagen lang besmet was met het coronavirus. De onderzoekers bestudeerden de genetische code van het specifieke virus om een gepaste behandeling voor de patiënt te ontwikkelen. Na dertien maanden geraakte de 59-jarige man, die een verzwakt immuunsysteem had, eindelijk van de infectie af.

Een aanhoudende corona-infectie verschilt van langdurige Covid-19 of regelmatige opflakkeringen van de ziekte. Het fenomeen komt voor bij een klein aantal patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Zulke patiënten blijven maanden of zelfs jaren positief testen. Over de aandoening is nog maar weinig geweten. Wat wel met zekerheid kan worden gezegd, is dat patiënten veel last hebben van aanhoudende symptomen, waaronder longontstekingen.

De Britse patiënt testte voor het eerst positief op het coronavirus in december 2020, kort nadat hij een niertransplantatie had ondergaan. De medicatie die de man moest nemen om te voorkomen dat zijn lichaam de nier zou afstoten, verzwakte zijn immuunsysteem. De 59-jarige Brit bleef daardoor tot januari 2022 positief testen, hoewel hij drie keer gevaccineerd is.

“We vreesden dat hij ging sterven”

Artsen van het universitaire King’s College-ziekenhuis in Londen voerden een genetische analyse van het virus uit. Daaruit bleek dat de patiënt de oorspronkelijke coronavariant had opgelopen die voor het eerst in de Chinese stad Wuhan werd ontdekt. Het virus dat de man ziek maakte, onderging bovendien meerdere mutaties.

Met die kennis ontwikkelden de artsen een aangepaste behandeling voor de man. Het team diende twee antivirale behandelingen toe die nooit eerder samen werden gebruikt: Paxlovid en remdesivir. Ongeveer twee maanden later, na een corona-infectie van maar liefst 411 dagen, voelde de man zich eindelijk beter. “We vreesden dat hij ging sterven”, vertelt hoofdonderzoeker Luke Snell. “Maar als bij wonder genas hij. Dit is nu misschien wel de manier waarop we deze aanhoudende infecties kunnen behandelen”, klinkt het.

De langste corona-infectie die tot nu toe al is geregistreerd duurde in totaal 505 dagen. De patiënt, een 60-jarige man, overleefde de ziekte niet.