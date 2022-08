Britse arts verklaart baby verkeerdelijk hersendood: kindje begint twee weken na diagnose weer te ademen

Een Brits ziekenhuis ligt onder vuur nadat een ervaren arts een baby van vier maanden verkeerdelijk hersendood heeft verklaard. Twee weken na de diagnose begon het kindje namelijk weer zelfstandig te ademen. Door het incident zal de test die artsen gebruiken om na te gaan of een patiënt al dan niet hersendood is, grondig worden herzien. Dat melden Britse media.

In juli ontdekte een verpleegster van een ziekenhuis in Londen, waarvan de naam niet bekend is, dat de baby – die twee weken eerder na een dubbele test hersendood was verklaard – weer zelfstandig leek te ademen. De arts die de diagnose had gesteld, moest “de klinische vaststelling van overlijden” vervolgens intrekken en was naar eigen zeggen “gechoqueerd” door de plotse kentering in de gezondheidstoestand van de zuigeling.

De baby bleef na de diagnose beademd worden door een juridische discussie, zo verklaarde de arts voor het hof. “Niemand van ons heeft ooit al iets gelijkaardigs meegemaakt”, klonk het. “Het moet verschrikkelijk moeilijk zijn voor de ouders om te begrijpen dat dokters die voor hun baby zorgen zulke vreselijke fout hebben gemaakt”, ging de arts voort. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik erg veel spijt heb van wat er is gebeurd.”

Richtlijnen herzien

De rechter oordeelde dat de test die artsen voor de diagnose gebruiken “onbetrouwbaar” is. Medische experten van het Britse ziekenhuisorgaan ‘Academy of Medical Royal Colleges’ (AMRC) zullen de richtlijnen voor hersenstamtesten bijgevolg herschrijven. Het team zal ook de wettelijke criteria herzien die artsen volgen om levensondersteunende behandelingen bij mensen met een ernstig hersenletsel te beëindigen.

De hersenstamtest is een klinische test die wordt uitgevoerd wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat een patiënt aan een fataal hersenletsel lijdt. De test bestaat uit een reeks kleinere testen die de automatische functies van de hersenen controleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe de ogen van de patiënt reageren op licht of wat er gebeurt wanneer er ijskoud water in het oor wordt gegoten. Voorts wordt nagegaan of de patiënt na een korte periode aan de beademing weer zelfstandig gaat ademen.

“Test te snel uitgevoerd”

Britse ziekenhuizen worden de laatste tijd in het vizier genomen wegens de zaak rond Archie Battersbee, de 12-jarige jongen met zware hersenschade die begin deze maand na een lange juridische strijd van de beademing werd gehaald. Artsen waren er naar eigen zeggen zeker van dat het kind hersendood was, terwijl Archies ouders beweerden dat hij nog in leven was.

Ook in maart 2021 werd de 18-jarige Brit Lewis Roberts hersendood verklaard na een auto-ongeval, maar begon de man weer te ademen toen de dokters op het punt stonden zijn organen te verwijderen voor donatie. Vandaag stelt Lewis het goed. De zus van de man zei vorige maand nog aan de Britse nieuwszender ‘Sky News’ dat artsen de hersenstamtest veel te vroeg uitvoeren. “Ze hebben overhaast gehandeld”, aldus de vrouw.

Een tweede dokter benadrukte tijdens de zitting van donderdag eveneens dat er een probleem is met het verificatieproces van de test. “Artsen moeten goed de tijd nemen om een hersenletsel volledig te beoordelen, om te begrijpen welke schade permanent is en welke tijdelijk”, klonk het.

Volgens het AMRC zullen er tegen 2023 nieuwe richtlijnen zijn.

