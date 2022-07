Britse admiraal: slechte gezondheid Poetin 'wishful thinking’

In een interview met de Britse openbare omroep BBC zei de admiraal zondag te denken dat “sommige opmerkingen dat hij niet in orde is of dat iemand hem echt gaat vermoorden of uitschakelen wishful thinking zijn”. De chef van de defensiestaf zegt dat Poetin stevig in het zadel zit. “Als militaire professionals zien we een relatief stabiel regime in Rusland. President Poetin is erin geslaagd elke oppositie de kop in te drukken, we zien een hiërarchie die is gebouwd rondom Poetin en dus heeft niemand aan de top redenen om hem uit te dagen”, aldus Radakin. “En dat is somber.”