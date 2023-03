Brits ziekenhuis maakt zware fout: baby Nailah overlijdt nadat artsen ernstige darmaandoening verwarren met melkallergie

Een ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk heeft opnieuw een zware medische fout begaan. Een aantal jaar geleden overleed de twee maand oude baby Nailah Ally nadat artsen van het East Surrey-ziekenhuis een verkeerde diagnose hadden gesteld. De dokters verwarden de ernstige darmaandoening waaraan de baby leed immers met een melkallergie. Nailah kreeg bijgevolg niet de juiste behandeling en overleed niet veel later aan de gevolgen van orgaanfalen.

Het drama dateert van 2020. Kort na haar geboorte in oktober 2019 werd bij de kleine Nailah Ally ‘necrotiserende enterocolitis’ of NEC vastgesteld. Dat is een ernstige aandoening die vooral voorkomt bij te vroeg geboren baby’s en waarbij de darmen ontstoken raken en na verloop van tijd afsterven.

Op 28 december 2019 brachten de ouders van Nailah hun dochter naar het East Surrey-ziekenhuis in de Engelse stad Surrey. Nailah had last van een gezwollen maag en werd behandeld voor een vermoedelijke sepsis, een hevige reactie als gevolg van een infectie. Artsen voerden geen darmtest uit. De dokter die Nailah behandelde, ging ervan uit dat de baby allergisch was aan koemelk en raadde de ouders aan om hun dochter een andere soort melk te geven.

Volledig scherm De kleine Nailah Ally © Facebook (Laila Tobota)

Darmtest

Nailah mocht het ziekenhuis op 7 januari 2020 verlaten. Drie dagen later stond nog een opvolgconsultatie gepland. Maar de volgende dag, op 8 januari, kreeg Nailah een septische shock. Op een röntgenfoto was later te zien dat de dikke darm van het meisje geperforeerd was. De toestand van de baby verslechterde alleen maar en op 13 januari 2020 overleed ze. Uit de autopsie bleek later dat de kleine Nailah gestorven was na orgaanfalen, die veroorzaakt waren door NEC.

Nailahs ouders, de 26-jarige Laila Tobota en haar partner Emmanuel Ally, deden een beroep op advocaten om de omstandigheden van hun dochters overlijden te onderzoeken. “Uit een onderzoeksrapport van het gezondheidsfonds Surrey and Sussex Healthcare NHS (dat het ziekenhuis beheert, red.) bleek dat er geen bariumklysma of darmtest was uitgevoerd. Dat had Nailahs geperforeerde darm achteraf gezien wel kunnen vaststellen”, aldus de advocaten, die ook beweren dat de communicatie tussen de artsen en de ouders te wensen overliet.

“Ze was een echte vechter”

Het Surrey and Sussex Healthcare NHS-fonds betaalde een schadevergoeding aan de ouders, maar is naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor Nailahs dood. “Wij nemen elk sterfgeval ernstig en hebben al een grondig actieplan opgesteld om er zeker van te zijn dat we de nodige lessen trekken en onze zorg voor toekomstige patiënten verbeteren”, reageert een woordvoerder.

Moeder Laila vindt dat bepaalde personeelsleden van het ziekenhuis de behoeften van haar en haar partner “negeerden”. “Niemand vroeg tijdens de rondes echt naar ons kind”, zegt ze .“Hoewel het drie jaar geleden is dat Nailah stierf, is de pijn die we voelen nu nog altijd zo zwaar als toen. Nailah was een echte vechter”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat een patiënt in het Verenigd Koninkrijk overlijdt door toedoen van het ziekenhuispersoneel. Zo stierf de 2-jarige Hailey Thompson in december 2022 nadat artsen de ouders van de peuter, die zich grieperig voelde en moeilijk kon ademen, naar huis hadden gestuurd omdat het te druk was in het ziekenhuis. De Britse Matthew Simpson verloor zijn vrouw Teresa (54) dan weer in november 2022 nadat ze maar liefst 16 uur en 45 minuten op een ziekenwagen moest wachten.

