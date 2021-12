Brits ziekenhuis behandelt patiënt met obus in rectum. Man was “uitgegleden”

Tweakers.net Koopgids videogames: dit zijn de titels waarmee je gamers een plezier doet

Een gamer in je familie of vriendenkring waarbij binnenkort Sinterklaas passeert, of die tegen het einde van het jaar misschien aanschuift aan de feestdis? Onze techredacteur selecteerde voor Tweakers.net de opwindendste games van dit jaar, verdeeld over zes categorieën. Met deze koopgids zullen gamers zich niet teleurgesteld voelen na het losscheuren van het cadeaupapier.

1 december