Brits vliegtuigje dat met twee inzittenden onderweg was naar Frankrijk vermist

De steenrijke piloot die uit zijn vliegtuig­je in de Wester­schel­de werd gehaald, blijkt een mysterieus verleden te hebben gehad, met een rol in de moord op een jeugd­vriend­je

De 77-jarige miljonair die in de Westerschelde crashte met z'n eigen vliegtuig, liep zelfs geen schrammetje op. Maar het ongeluk rijt oude wonden open in Nederland. Piloot Ewout Henny is bij onze noorderburen berucht als één van de 'Bloedbroeders', die meer dan 60 jaar geleden werden veroordeeld voor de moord op een vriendje. Er werden boeken over geschreven, een film van gemaakt en Gerard Cox zong erover. Het onwaarschijnlijke verhaal van de man en de naam die Nederland nooit zal vergeten, en die al jaren in ons land woont.

