Brits regeringslid ontslagen na klacht over ernstig wangedrag

“Kom terug Boris, alles is vergeven”, Britten na slechts vier weken al heimwee naar Johnson. Is het einde van Liz Truss nabij?

Brits conservatief premier Liz Truss werd op exact een maand tijd minder populair dan haar voorganger Boris Johnson. Nog minder populair. Ze slaagt er niet in om de conservatieve partij nieuw leven in te blazen. In de peilingen staan de Tories 33 procent achter op Labour, dat is historisch. In de Britse pers gonst het van de heimwee naar haar voorganger Boris Johnson. Die zorgde tenminste voor stabiele chaos. Maar hoe realistisch is een terugkeer van Johnson?

17:51