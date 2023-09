Brits parlementslid treedt af na schorsing wegens seksuele intimidatie

Pincher kondigde zijn ontslag aan in een mededeling: “Ik wil niet dat mensen in mijn kiesdistrict met nog meer onzekerheid worden geconfronteerd. Daarom heb ik de regelingen getroffen om ontslag te nemen en het Lagerhuis te verlaten.”

De Conservatieve politicus wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. De affaire rond Pincher was precies een jaar geleden de druppel die Boris Johnson deed opstappen als premier. De toenmalige eerste minister had zijn partijgenoot geparachuteerd in een belangrijke functie in het Lagerhuis (de belangrijkste kamer van het Britse parlement), hoewel hij op de hoogte was van de beschuldigingen tegen de man. Johnson ontkende dat meerdere keren, maar gaf uiteindelijk toe.

Pincher zetelde sindsdien als onafhankelijk parlementslid in het Lagerhuis. De normenwaakhond van het parlement oordeelde in juli dat hij zich volledig ongepast had gedragen, zijn ambt had misbruikt en het aanzien van het parlement zware schade had toegebracht. Pincher probeerde daarna tevergeefs zijn schorsing aan te vechten en zo verkiezingen in zijn kiesdistrict te voorkomen. De partij van premier Rishi Sunak staat nu voor een nieuwe test. In juli verloren de Conservatieven al twee van de drie parlementszetels bij tussentijdse verkiezingen.

In het Britse kiessysteem worden parlementsleden rechtstreeks verkozen in een lokaal kiesdistrict. Ongeveer een jaar voor de parlementsverkiezingen, die vermoedelijk in de herfst van 2024 plaatsvinden, zouden nog meer verloren zetels de druk op Sunak ook vanuit de eigen partijrangen kunnen opvoeren.