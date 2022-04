Brits parlementslid dat “per ongeluk” porno keek in parlement stapt op

Neil Parish, de geschorste afgevaardigde van de Britse Conservatieve regeringspartij die in het parlement naar porno keek op zijn smartphone, zegt dat hij dat per ongeluk deed. Toch stapt hij op als parlementslid, omdat hij “een tweede keer wel bewust naar die site ging”. Dat zegt Parish (65) tegen de BBC. De Brit dient zijn ontslag in bij de Conservatieven.

Gevraagd naar het pornokijken, zegt hij dat “het gebeurde in een moment van verstandsverbijstering” en dat hij er niet trots op is. “Het zit zo: ik zat - grappig genoeg - naar tractors te kijken. Ik werd toen naar een andere website geleid met een vergelijkbare naam en toen keek ik een tijdje naar porno. Maar mijn fout - mijn grootste fout - is dat ik op een ander moment nog een keer terug ging naar die site, bewust.” Parish zat toen niet in de zaal van het Britse Lagerhuis, maar ernaast, wachtend om te stemmen over een voorstel.

Zijn naam kwam naar buiten na een klacht van een vrouwelijke collega eerder deze week. Zij had hem in de zaal porno zien kijken op zijn smartphone. Geschokte parlementsleden riepen meteen op om de afgevaardigde uit een kiesdistrict in het zuidwesten van Engeland uit de fractie te gooien. De conservatieve premier Boris Johnson zei eerder dat het gedrag van het parlementslid onacceptabel is en een reden kan zijn voor ontslag.

Het Britse parlement gaat al gebukt onder meerdere seksschandalen. Op 5 mei zijn er gemeentelijke en regionale verkiezingen.

Schorsing

Parish werd vrijdag geschorst zolang het onderzoek loopt. Toen gaf het lid van de partij van premier Boris Johnson aan nog door te willen als parlementslid, maar nu trekt hij dus toch zelf al zijn conclusies. Parish was eerder duidelijk onder de indruk toen hij voor de camera zijn excuses aanbood voor de ophef die hij veroorzaakte. “Het was compleet fout en ik zal dit opnemen als een man, zoals ze zeggen. Mijn belangrijkste bezorgdheid is nu mijn vrouw die mij erg steunt”, aldus Parish.

Het Tory-parlementslid is al veertig jaar de echtgenoot van Sue Parish. Ze hebben samen twee kinderen. Volgens ‘The Times’ had hij haar gisteren tijdens de lunch thuis in Somerset nog niet verteld dat hij dat beruchte parlementslid was over wie de Britse (en andere) kranten schreven dat hij porno aan het kijken was in het parlement. Toen hij om 17.30 uur thuis kwam, had zij zelf al vernomen van een plaatselijke BBC-reporter dat Neil Parish zich had gemeld bij de bevoegde commissie.

Volgens Neil Parish wou hij wel degelijk zélf eerst zijn echtgenote inlichten, maar zat hij eerst, met een platte smartphonebatterij, vast in zijn kiesdistrict in Honiton en daarna in de file op de snelweg.

Vernederend

Sue Parish vond het maar “gênant” wat ze te horen kreeg en moest naar eigen zeggen “naar adem happen”. Ze had er geen idee van dat haar man zich met porno inliet. “Hij is eigenlijk een heel normale kerel, een lieve man. Het is zo stom”, zei ze. Sue Parish is wel boos op haar echtgenoot en vindt dat mensen niet naar pornobeelden zouden moeten kijken. “Die vrouwen waren terecht ontzet, zoals ik dat ook ben.”

Ze zei dat ze porno “vernederend” vond, maar ook dat er onvermijdelijk vrouwen zijn die daar aan meewerken. Verder kon ze niet geloven dat haar man er in het openbaar zou naar kijken, terwijl andere mensen hem aan het werk konden zien. Ze wist naar eigen zeggen ook niet of hij dat al eerder zou hebben gedaan. Volgens een getuige wél, want die had Neil Parish ook al eens betrapt op pornokijken tijdens een hoorzitting. Zelf gaf de man daar geen commentaar op.

Volledig scherm Neil Parish. © AFP

Als vrouw trekt porno Sue Parish totaal niet aan, maar ze weet dat dat bij vele anderen wél het geval is, zo zei ze. “Als je boos zou moeten zijn op elke man die naar pornografie kijkt, denk ik dat er maar heel weinig mannen in de wereld zouden zijn op wie hun vrouw niet boos zou moeten zijn”, stelde ze. Sue Parish zei dat ze “vrij taai” was en dat ze het “stom” zou vinden om dit tussen hen te laten komen.

“Cultuurprobleem”

Opvallend is dat Neil Parish eerder deze week zelf een tv-interview gaf over de kwestie, toen de identiteit van de pornofan nog niet bekend was. Parish verklaarde toen dat de ‘whip’ een “grondig onderzoek” zou instellen en dat hij het resultaat daarvan afwachtte. Dat er sprake zou zijn van een vermeend algemeen “cultuurprobleem” in Westminster, zoals de minister van Defensie Ben Wallace suggereerde, wuifde Parish weg. Wallace had het over een toxische mix van lange werktijden, drank en een drukkende omgeving.

“Er zullen wel mensen zijn die over de schreef gaan”, zei Parish en noemde het parlement zelf ook een “zeer intense” werkplek. “Ik denk niet dat er hier per se zo’n enorme cultuur is, maar ik denk wel dat het serieus moet worden aangepakt.”