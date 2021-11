Brits parlementslid beschuldigt Stanley Johnson van ongepaste aanrakingen

Nooit eerder in Nederland zo veel nieuwe coronabe­smet­tin­gen als afgelopen week

Nog nooit zijn er in Nederland in een week tijd zo veel nieuwe coronagevallen geregistreerd als in de afgelopen zeven dagen. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in een week tijd 110.558 meldingen van positieve tests. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor. Het is de zesde week op rij dat het aantal positieve tests met 40 procent toeneemt.

17:04