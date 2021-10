Brits parlementslid (69) overleden na mesaanval in kerk, antiterreurdiensten voeren onderzoek

In het Verenigd Koninkrijk is een parlementslid overleden na een mesaanval in een kerk in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea. De 69-jarige David Amess werd meerdere keren gestoken door een man die kwam binnengelopen tijdens een burgerraadpleging in de kerk. Het conservatieve parlementslid ging daar in gesprek met mensen uit het district. Een 25-jarige verdachte is opgepakt. Op de plaats van de steekpartij is ook een mes gevonden.

Volgens Sky News liep een man de kerk binnen en stak hij Amess meerdere keren. Behandeling ter plekke en de komst van een traumahelikopter mochten niet baten. Het conservatieve parlementslid is ter plaatse op 69-jarige leeftijd overleden. De politie van het graafschap Essex heeft inmiddels laten weten dat een 25-jarige man is opgepakt. Er worden geen andere verdachten gezocht.

“Een man is gearresteerd voor moord nadat we een melding kregen van een steekpartij in Leigh-on-Sea. We werden opgeroepen naar een adres in Eastwood Road Nort kort na 12:05 uur vandaag. We gingen er direct heen en vonden een gewonde man. Hulpdiensten hebben hem geprobeerd te helpen, maar helaas is hij ter plaatse overleden”, luidt het in een mededeling van de politie. Later kwam de bevestiging dat het slachtoffer het parlementslid sir David Amess is. Over de verdachte zijn geen details vrijgegeven.

Antiterreurdiensten

Het motief van de dader is ook nog niet bekend. Het onderzoek naar de steekpartij wordt gevoerd door de antiterreurdiensten. Ben-Julian Harrington, hoofd van de lokale politie, zegt aan de BBC dat het onderzoek nog maar net is gestart en geleid wordt “door agenten van het gespecialiseerde Counter Terrorist Command”. “Het is aan de speurders om te bepalen of dit al dan niet een terroristisch incident is”, aldus Harrington.

Volgens het politiehoofd waren agenten “in enkele minuten” ter plaatse. “Dit was een moeilijk incident, maar onze agenten en paramedici werkten erg hard om Sir David te redden.” Harrington zei nog dat Amess “gewoon zijn verplichtingen vervulde toen zijn leven op gruwelijke wijze werd beëindigd”.

Sinds 1983 in het parlement

De 69-jarige Britse politicus was een van de langstzittende leden van het parlement. Als sinds 1983 zat hij namens de Conservatieven in het Lagerhuis. Sinds 1997 vertegenwoordigde hij het district Southend West, ten noordoosten van Londen.

Hij heeft nooit de post van minister bekleed, en zette zich in het parlement vooral in voor dierenrechten. Hij gold verder als een uitgesproken voorstander van het Britse vertrek uit de Europese Unie, als katholiek was hij een tegenstander van abortus. Velen noemden hem een ‘gentleman’. Amess was getrouwd en laat vijf kinderen na.

In onderstaande tweet kondigde hij de bijeenkomst aan waar hij vandaag doodgestoken zou worden.

“Afgrijselijk”

Britse politici reageren geschokt op het incident. De vlaggen bij het parlement, de ambtswoning van premier Boris Johnson en andere overheidsgebouwen in Downing Street hangen halfstok.

“De moord heeft mensen diep geschokt en bedroefd gemaakt”, zei Boris Johnson in een eerste reactie. “We hebben een geliefde vriend en collega verloren. David was een man die geloofde in zijn land en de toekomst ervan. We zijn een goede dienaar van de publieke zaak kwijtgeraakt.” De premier noemde zijn partijgenoot “een van de aardigste mensen in de politiek”.

“Diepbedroefd dat we Sir David Amess MP hebben verloren”, twitterde justitieminister en vicepremier Dominic Raab eerder al. Amess was volgens hem een “formidabele campagnevoerder met een groot hart. Rust zacht mijn vriend”. Ook andere leden van het kabinet reageerden met afschuw. “Dit is een incident dat zal zorgen voor schokgolven door de parlementaire gemeenschap en het hele land”, zei Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle. “De komende dagen zullen we de veiligheid van parlementariërs moeten bespreken en onderzoeken, ook over maatregelen die moeten worden genomen.” Leider van Labour Keir Starmer noemde de steekpartij schokkend en afgrijselijk. “Mijn gedachten gaan uit naar David, zijn familie en medewerkers.”

Moord op Jo Cox

Het is al vaker gebeurd dat Britse parlementariërs zijn aangevallen.

De zaak doet denken aan de moord op Labour-parlementslid Jo Cox in 2016. Cox werd aangevallen door een rechts-extremist op een burgerbijeenkomst in haar kiesdistrict en overleed aan haar verwondingen. De moord vond plaats enkele weken voor het referendum over de brexit. Een andere Labour-parlementariër, Stephen Timms, werd in 2010 meerdere keren gestoken, maar overleefde dat.

