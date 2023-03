Brits ministerie van Defensie: “Rusland kampt met nijpend tekort aan raketten”

Groenland heeft uitzonder­lijk warme dagen achter de rug, tot 20 graden boven gemiddelde

In Groenland liep de temperatuur afgelopen weekend op tot 15,2 graden in de hoofdstad Nuuk, in het zuidwesten van het land. Dat is ruim twintig graden boven de gemiddelde temperatuur en een warmterecord voor de maand maart, zo meldt het Deense Meteorologisch Instituut (DMI).