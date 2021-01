Brits meisje (6) moet voor leven vechten nadat ze geen waterpokken blijkt te hebben, maar wel nieuwe ziekte gelinkt aan coronavirus

Nadat drie kinderen in haar klas waterpokken bleken te hebben, werd ook Millie Denvers (6) ziek. Maar wat eerst een onschuldige kinderziekte leek, bleek later een zeldzame nieuwe aandoening te zijn gelinkt aan Covid-19. Ook eerder al doken er in Europa enkele tientallen gevallen op.

Het meisje uit Worthing in het graafschap West Sussex werd ziek op zaterdagavond 12 december. Haar moeder vertelde aan The Mirror dat Millie in het begin een paar vlekjes op de huid had en er bleek uitzag, maar vervolgens begon het kind ook te braken en hoge koorts te maken (39,9 graden). Maandag was ze slaperig en at ze niet, maar haar temperatuur was weer normaal. Ze was nog steeds erg ziek, en ‘s nachts huilde ze van de pijn.

Moeder Elizabeth Denver (36) zei dat ze zich zorgen maakte en dat de huidvlekken zich niet ontwikkelden tot met pus gevulde blaasjes zoals normaal het geval is met waterpokken. Dinsdagmorgen belde ze naar de huisarts. Ze kreeg het advies om met haar dochter naar het ziekenhuis te gaan. Rond het middaguur werd het meisje opgenomen in het ziekenhuis van Worthing en vervolgens in kunstmatige coma gebracht, die twee dagen zou duren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Artsen stelden vast dat Millie een zeldzame aandoening had, namelijk PIMS-TS, als een reactie op Covid-19 - een infectie die ze een paar weken eerder zonder symptomen moet hebben doorgemaakt. “We hadden er geen idee van dat onze dochter eerder besmet was geweest met het coronavirus”, vertelde haar moeder. “Ze bleef heel actief en levendig en kon gewoon naar school gaan.”

PIMS-TS staat voor ‘Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome temporally associated with SARS-CoV-2'. De ziekte dook in het voorjaar op. Het gaat eigenlijk om een overreactie van het immuunsysteem op een doorgemaakte infectie. Oorspronkelijk dachten wetenschappers dat het ging om de zeldzame Kawasaki-ziekte gelinkt aan Covid-19. Maar in juni concludeerden onderzoekers in een studie dat het om een nieuwe ziekte gaat. Ernstige klachten ontstaan vaak door de betrokkenheid van hart en/of nieren (ontsteking van de hartspier of acute nierinsufficiëntie). “Onbehandeld bestaat het risico op ernstige complicaties bij zeer zieke kinderen. Maar als de ziekte vroeg opgespoord en behandeld wordt, is de kans op volledig herstel heel groot”, klonk het toen.

Verschillen

Tussen beide ziektes zijn er een aantal verschillen. De nieuwe aandoening PIMS-TS lijkt vooral iets oudere kinderen van ongeveer 9 jaar oud te treffen. De Kawasaki-ziekte komt eerder voor bij kinderen die gemiddeld 4 jaar oud zijn. Verder hebben kinderen met PIMS-TS vooral last van buikpijn en diarree. Bij Kawasaki gaat het eerder om hoge koorts.

“Slechts vijf procent van de kinderen die Covid-19 hebben gehad, krijgen PIMS-TS”, verklaarde moeder Elisabeth Denver aan The Mirror. De ziekte tastte de organen van Millie, en vooral haar nieren aan. Na een paar dagen kon het kind weer zelfstandig ademen en was er dag na dag beterschap. Op 23 december was Millie voldoende opgeknapt om naar huis te gaan, net op tijd voor kerst. Het kind is ondertussen volledig hersteld met behulp van fysiotherapie.

Lees ook: Gezond meisje (11) belandt als gevolg van coronavirus op intensieve zorg: “Ze zou zo graag knuffel van haar papa krijgen” Bekijk ook: ‘Nieuwe kinderziekte gelinkt aan coronavirus’ Bekijk ook: ‘30 kinderen krijgen plots zeldzame kinderziekte’