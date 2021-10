Brits meisje (15) sterft aan Covid-19 op dag dat ze vaccin zou krijgen: “Het kan iedereen overkomen”

Een Britse tiener uit Portsmouth in het zuiden van Engeland is gestorven nadat ze besmet raakte met het coronavirus. Dat gebeurde uitgerekend op de dag dat ze gevaccineerd zou worden.

Jorja Halliday stierf dinsdag in het Queen Alexandra Hospital, vier dagen nadat ze een positieve PCR-test had afgelegd. Volgens haar moeder Tracey (40) kreeg het meisje vorig weekend griepachtige symptomen. Toen ze zaterdag positief had getest, ging ze meteen in quarantaine.

Haar symptomen verergerden echter en op maandag deed haar keel zo veel pijn dat ze niet meer kon eten. Dat was het moment dat ze antibiotica kreeg. Toen haar hart dubbel zo snel bleek te slaan dan normaal, werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Artsen probeerden haar aan de kunstmatige beademing te leggen, maar haar hartslag stabiliseerde niet en haar hart begaf het uiteindelijk. De eerste testresultaten tonen dat ze waarschijnlijk myocarditis had, een ontsteking van het hart die vermoedelijk veroorzaakt werd door het coronavirus.

Ernstig

Volgens haar moeder had het meisje geen onderliggende gezondheidsproblemen. “Ze beseften in het ziekenhuis hoe ernstig het was en stonden toe dat ik haar knuffelde en haar hand vasthield", reageert ze bij BBC. “Het is hartverscheurend, want kinderen worden verondersteld om hun ouders te overleven.”

Ze looft wel het personeel in het ziekenhuis “dat alles deed” om haar dochter te redden. Jorja was de oudste van vijf kinderen en wordt omschreven als een actief en hulpvaardig meisje dat graag tijd doorbracht met vrienden. Haar familie is kapot van verdriet, volgens nieuwszender itv.

Moeder Tracey waarschuwt dat het iedereen kan overkomen. “Sommige kinderen doen er een beetje onverschillig over en zeggen dat ze geen Covid-19 kunnen krijgen. Ik wil dat iedereen weet dat het iedereen kan overkomen, op elke leeftijd, op elk moment”, zegt ze nog aan Sky News. “Zelfs als je jong en gezond bent.”

