Brits leger verantwoordelijk voor dood van onschuldige burgers in Belfast, stelt nieuw rapport 50 jaar later

Minstens 20 doden bij Israëli­sche aanvallen op Gaza, brand op Esplanade der Moskeeën in Jeruzalem

10 mei Het geweld in Jeruzalem en de Gazastrook escaleert. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zeker twintig mensen gedood. Dat blijkt uit een nieuwe balans van Hamas dat de enclave bestuurt. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er ook negen kinderen. Volgens Hamas is ook één van hun commandanten om het leven gekomen. In Jeruzalem is vanavond op de Esplanade der Moskeeën een brand uitgebroken die twee kilometer in het rond te zien is, zo hebben journalisten van het Franse persbureau AFP vastgesteld. Op een video is te zien hoe een grote boom in vlammen opging.