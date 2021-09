Brits leger stand-by om brandstofcrisis op te vangen

Britten controle­ren strenger aan de grens, en dat gaan nu ook toeristen merken: "Commerci­eel en toeris­tisch is dit geen goede zaak voor het land”

27 september De Brexit is al even een feit, maar een belangrijk gevolg voor reizigers naar Groot-Brittannië gaat pas in op 1 oktober: vanaf dan moet je een internationaal paspoort tonen aan de grens. Professor Europese politiek Hendrik Vos, financieel expert Pascal Paepen en reisexpert Johan Lambrechts leggen uit wat de gevolgen zullen zijn en geven praktisch advies: welke documenten en reisverzekering heb je nodig als je naar Groot-Brittannië wil reizen? En blijven het Europees rijbewijs en vaccinatiepaspoort geldig in Engeland?