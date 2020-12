Brits lagerhuis keurt controversieel wetsontwerp goed

Nieuwe onderhande­lings­ron­de over brexit onder slecht gesternte van start

29 september In Brussel is dinsdag de negende onderhandelingsronde over een Europees-Brits handelsakkoord op gang getrokken. De deadline nadert en de onderhandelaars hopen eindelijk een doorbraak in de al maanden slabakkende gesprekken te forceren, maar een omstreden Brits wetsontwerp blijft een donkere schaduw over de onderhandelingen werpen.