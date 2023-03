Brits Lagerhuis geeft groen licht voor Sunaks brexitdeal

Cabineper­so­neel gearres­teerd voor smokkel van drugs in 154 tubes tandpasta

Vier stewards van Vietnam Airlines zijn afgelopen week gearresteerd na een vlucht van de Franse hoofdstad Parijs naar een luchthaven in Vietnam. Tijdens een routinecontrole ontdekte de douane van Vietnam Airport drugs in de bagage van de bemanning. De gebruikte methode om de drugs te verbergen is zeer opvallend. Het cabinepersoneel vervoerde de drugs in 154 tubes tandpasta in de hoop dat niemand iets zou opmerken.