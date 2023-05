Brits koppel vond jaren geleden al gedenkplaats voor vermiste Madeleine McCann aan plek waar politie nieuwe zoekactie startte

KIJK. Dit stuwmeer, dat ongeveer 50 km verwijderd is van de plaats waar de Britse peuter verdween, gaan speurders doorzoeken

De politie doorzocht het Arade-stuwmeer in Portugal, op ongeveer 50 kilometer van de plek waar McCann voor het laatst werd gezien. Er zouden verschillende stukjes textiel gevonden zijn die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de zaak. Intussen is de zoekactie - de grootste zoektocht in jaren in de zaak - beëindigd. “Het verzamelde materiaal zal worden overhandigd aan de Duitse autoriteiten”, klinkt het in een persbericht van de Portugese politie.