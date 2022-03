Brits koppel verliest privacyrechtszaak over mannequin van buurman die in hun huis kijkt

Een Brits koppel heeft bij het Hooggerechtshof een rechtszaak over de schending van privacy verloren. Het koppel beweerde dat hun buurman, Simon Cook, een etalagepop had geïnstalleerd om hen te begluren in hun huis.

Rosie Taylor-Davies, een kostuumontwerpster voor tv-programma’s, en haar echtgenoot Christopher beweerden dat ze gedwongen waren te leven met gesloten gordijnen nadat hun buurman Simon Cook een velux-raam had gemaakt dat uitkeek op hun slaapkamer in Richmond Park, in Engeland, en er vervolgens een blonde etalagepop in had gezet.

In februari 2020 gaf de gemeenteraad Cook een bouwvergunning voor omvangrijke werkzaamheden aan zijn huis, maar stelde als voorwaarden dat de dakkapel moest worden voorzien van verduisterend glas en niet geopend mocht zijn. De planningsambtenaren van de gemeente hebben echter afgezien van deze regels voor de velux, omdat deze “naar de hemel is gericht” en minder invloed zou hebben op de buren.

De werkzaamheden omvatten een dakuitbreiding met dakkapellen aan beide zijden en aan de achterzijde, maar het koppel maakte bezwaar tegen onderdelen van het project en noemden de ramen een “inbreuk op hun privacy”. De huizen staan op een helling, wat betekent dat het raam van Cook rechtstreeks uitzicht biedt op het huis van het koppel, inclusief hun douche met doorzichtige zijwanden.

Schending van de privacy

“Het velux-raam kijkt rechtstreeks uit op ons bed”, stelde het koppel. Ze beweerden ook dat ze dag en nacht zouden worden “bekeken” op hun bovenste verdieping, waar ze slapen en douchen. Het koppel zei dat ze zich door het nieuwe velux-raam moesten uitkleden achter de boekenkast. Het koppel sprak Cook hierover aan. Toen hij dan een etalagepop voor het raam zette, ging het koppel naar een advocaat. Hun advocaat Stephen Whale bracht de zaak voor het Hooggerechtshof als “schending van de privacy”.

“Het maakt hun leed alleen maar groter. Het uitzicht op hun eigendom en de inbreuk op hun privacy als gevolg van het velux-raam is zeer verontrustend voor hen”, zei Whale tijdens de zitting. “Er is geen goede reden waarom het velux-venster helder glas zou moeten hebben of open zou moeten kunnen, aangezien er een ander venster heel dicht bij de tegenoverliggende muur is”, vulde hij aan.

Bij het Hooggerechtshof zei een hoge rechter dat Cook de bezorgdheid van zijn buren over de privacy niet “serieus” had genomen, maar de rechter oordeelde dat Cook de stedenbouwkundige voorschriften niet had overtreden door een velux-raam met doorzichtig glas te installeren. Ze eisten wel dat hij zijn nieuwe dakkapel moet verduisteren.

Teleurgesteld

Het koppel is teleurgesteld over het eindoordeel. “We wonen hier al meer dan 20 jaar, maar misschien moeten we verhuizen vanwege dit alles”, legde Christopher uit. “We kunnen niet douchen of ons aankleden zonder dat we in de gaten worden gehouden”, zei hij, eraan toevoegend dat hun enige optie was om de gordijnen dicht te laten.

Cook zou ondertussen de etalagepop wel weggehaald hebben.