Brits koppel koopt Frans dorpje voor spotprijs van 14.000 euro: “Een huis in Engeland was te duur”

Paul en Yip woonden lange tijd in een caravan in Kent, in het zuidoosten van Engeland. Het koppel slaagde er maar niet om een woning binnen hun budget te vinden. “In de regio waar we woonden, zouden we ongeveer 300.000 pond (omgerekend 358.051 euro) moeten betalen om in een klein huis te wonen. Dat was nooit een optie voor ons”, vertelt Yip.