“Brits koningshuis gebruikt Meghan om aandacht van prins Andrew af te leiden”

“Prins Andrew was een werkzaam lid van de koninklijke familie toen hij bevriend raakte met Jeffrey Epstein, die een seksueel roofdier was”, zegt advocate Gloria Allred. “Hij wordt van heel wat meer beschuldigd dan pestgedrag of intimidatie op kantoor.”

Allred is niet de advocate van Virginia Giuffre, die de kat de bel aanbond wat prins Andrew betreft, maar wel van twintig vrouwen die beweren slachtoffer te zijn van de Amerikaanse financier, Jeffrey Epstein. Allred riep wel al, samen met anderen, prins Andrew op om zich aan te bieden voor een persoonlijk verhoor bij de Amerikaanse speurders die op de zaak-Epstein zitten. Vorige maand nog regelde Allred een soort van Amerikaanse schoolbus om door verschillende Londense wijken te rijden - ook langs Buckingham Palace - met aan de zijkant van de bus de boodschap opgeplakt voor de prins om met de FBI te praten.

Maandag verklaarde Allred: “Waarom voert Buckingham Palace geen onderzoek uit en veroordeelt het paleis niet publiekelijk prins Andrew voor het weigeren om de gevraagde informatie te verstrekken aan hen die de volledige waarheid en gerechtigheid zoeken voor de slachtoffers van misdaden tegen kinderen? Waarom nemen ze prins Andrew zijn koninklijke titels niet af, zoals bij Meghan en Harry? Het is zeker niet zo dat hij waardigheid en respect toonde in zijn werk lid van de koninklijke familie.”

Volledig scherm Advocate Gloria Allred toont een foto van een van haar cliënten, actrice Alicia Arden, die beweerde een slachtoffer te zijn van Jeffrey Epstein. © REUTERS

Ze voegde eraan toe: “Het onderzoek naar Meghan Markle is een afleidingsmanoeuvre, dat hypocriet overkomt in de huidige omstandigheden. Ik kan niet anders dan mij afvragen of dit de weerspiegeling is van een berekende beslissing om de aandacht van prins Andrew af te leiden.” Volgens Allred had het Britse koningshuis al lang zelf een onderzoek naar de prins moeten instellen en zijn weigering om in eigen persoon mee te werken met het Amerikaanse gerecht aan de kaak moeten stellen.

De wereldberoemde Britse acteur John Cleese tweette in dezelfde lijn. “Nog nieuws over ‘prins’ Andrew en zijn weigering om mee te werken met de Amerikaanse politie in verband met het seksschandaal rond Epstein? Moet hij daarvoor zijn titel niet kwijtspelen? Is het niet zijn taak? Misschien moet de Queen eens met hem praten...”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De prins zelf ontkent de aantijgingen tegen hem. In december weigerde zijn woordvoerder nog alle commentaar op het bericht dat de prins in april 2001 had verbleven in de woning van sekscrimineel Jeffrey Epstein in New York, ook al had Andrew zelf dat eerder al ontkend tijdens het fameuze interview in Newsnight.

Virginia Giuffre ging destijds door het leven als Virginia Roberts. Ze was zeventien toen Epstein haar naar New York liet overvliegen om seks te hebben met Andrew. Dat beweert Giuffre althans. Andrew zelf ontkent dat in alle toonaarden, ook al getuigde Giuffre dat Epstein haar in 2001 drie keer dwong seks te hebben met prins Andrew. Die laatste kan zich naar eigen zeggen niet herinneren Giuffre te hebben ontmoet of met haar op de foto te zijn gegaan. In november vorig jaar zei hij dat hij “spijt had van zijn foute inschatting om met Jeffrey Epstein om te gaan”, maar met de Amerikaanse speurders sprak hij sindsdien niet.

Volledig scherm Virginia Giuffre getuigde dat ze een slachtoffer is van seksueel geweld. Jeffrey Epstein dwong haar in 2001 naar eigen zeggen driemaal tot seks met prins Andrew. © AP

De Amerikaanse miljonair Jeffrey Epstein werd wél veroordeeld als zedendelinquent. Op 10 augustus 2019 werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York.

Volledig scherm Meghan Markle. © Photo News