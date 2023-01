Brits-Iraanse politicus geëxecuteerd in Iran

Alireza Akbari werd volgens Mizan, een overheidsagentschap voor justitienieuws, opgehangen. Tegen het vonnis van het hooggerechtshof was geen hoger beroep mogelijk. De vrouw van Akbari zei eerder deze week dat een ambtenaar haar had gevraagd om naar zijn gevangenis in Teheran te komen voor een "laatste ontmoeting". Hij was ook in eenzame opsluiting geplaatst, wat wordt gezien wordt als een teken dat een executie op handen is, meldde de Britse omroep BBC toen.