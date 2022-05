Brits-Iraanse moest valse bekentenis ondertekenen voor vrijlating uit Iraanse gevangenis

Zaghari-Ratcliffe, een Brits-Iraanse projectmanager voor een liefdadigheidsorganisatie, werd in 2016 in Iran opgepakt op verdenking van spionage. Ze was in het land met haar toen tweejarige dochter om haar familie te bezoeken. De vrouw heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Zaghari-Ratcliffe bracht uiteindelijk vier jaar door in een Iraanse gevangenis. In maart vorig jaar mocht ze het land verlaten.