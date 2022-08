Brits Hooggerechtshof wijst beroep van ouders hersendode Archie (12) af: juridische strijd afgelopen

Machines moeten 12-jarige Archie niet meer in leven houden: wat zou er in ons land gebeuren met zo’n kind?

Een Brits hof van beroep heeft vandaag beslist dat Archie losgekoppeld mag worden van de machines die hem in leven houden. Dat zal morgenmiddag gebeuren, tegen de wil van de ouders. De 12-jarige jongen is hersendood. Wat zou er in ons land gebeuren met zo’n kind? Mogen mama en papa dan beslissen over zijn lot? Of zijn het toch de geneesheren die het laatste woord hebben?

1 augustus