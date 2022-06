Brits hooggerechtshof keurt controversieel plan om migranten naar Rwanda te sturen goed

Update Drie doden bij schietpar­tij in Amerikaan­se fabriek

Bij een schietpartij in een fabriek in Smithsburg (Maryland) zijn donderdag drie doden gevallen. Eén slachtoffer verkeert in levensgevaar, laat de sheriff in een persmededeling weten. De dader werd zelf neergeschoten, waardoor het gevaar geweken is. Op de beelden hieronder hoort u het vuurgevecht met de politie.

3:58