Brits gezin en zus van first lady Paraguay: dit weten we over de ruim 150 vermisten na instorting flatgebouw in Florida

Er raakt steeds meer bekend over de mensen die nog altijd vermist zijn na de gedeeltelijke instorting van een appartementencomplex in Surfside, Florida . Onder hen een Brits gezin en de zus van de first lady van Paraguay en haar familie.

De instorting van een appartementsgebouw van twaalf verdiepingen nabij Miami Beach, in Florida, heeft aan zeker vier mensen het leven gekost. Over 159 anderen is er vrijdag nog geen nieuws.

In het getroffen gebouw woonde een mix van gepensioneerden en gegoede zakenlui met jonge gezinnen. Enkele van de flats waren onlangs nog verkocht voor meer dan een miljoen dollar (840.000 euro). Er verbleven ook opvallend veel Zuid-Amerikanen. Een overzicht van enkele van de vermisten.

Een Brits gezin

Familie van een Brits gezin bevestigde aan de Britse nieuwssite Sky News dat Bhavna Patel (38), haar man Vishal Patel (42) en hun dochtertje Aishani (1) nog niet terecht zijn. De vrouw had de dubbele nationaliteit: ze was zowel Amerikaans als Brits staatsburger.

Volledig scherm De Britse Bhavna Patel. © RV

Zus van first lady Paraguay

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Paraguay is de zus van first lady Silvana López Moreira Bó ook bij de vermisten. Sophia López Moreira Bó, haar man Luis Pettengill en hun drie jonge kinderen bezaten twee flats in het appartementencomplex, zo schrijft de Miami Herald. Ze waren naar de Verenigde Staten gekomen voor een vaccinatie tegen het coronavirus en waren vergezeld van een huishoudster, Gladys Villalba.

Volgens het persagentschap AP zou first lady Silvana López Moreira Bó van plan zijn om samen met haar man - president Mario Abdo - naar de Verenigde Staten te reizen om de reddingsactie op de voet te volgen.

Volledig scherm Sophia López Moreira Bó en haar gezin. © RV

Luis, Catalina en Valeria uit Colombia

Ook Luis Fernando Barth uit Colombia was samen met zijn vrouw Catalina en zijn dochter Valeria (14) in Florida voor een vaccinatie. Volgens zijn broer verbleef het gezin al ongeveer een maand in een flat van een vriend op de tweede verdieping van het bewuste appartementsblok. Normaal zouden ze donderdagmiddag vertrokken zijn uit het appartement. Sinds het drama hoorde hij niets meer van hen.

Volledig scherm Luis Fernando Barth, Catalina Gómez en Valeria Barth. © RV

Andrés, Fabián en Sophia uit Argentinië

Bij de vermisten zijn volgens het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken ook zeker negen Argentijnen. Onder hen plastisch chirurg Andrés Galfrascoli (55), Fabián Nuñez (45) en hun dochter Sophia Nuñez (6). Volgens een vriend in de Argentijnse krant La Nación lag het werk van Galfrascoli stil door de coronapandemie en besliste de arts daarop om met vakantie te gaan naar Miami. Hij verbleef er al twee maanden en had er ook al zijn vaccinatie gekregen.

Volledig scherm Andrés Galfrascoli, Fabián Nuñez en hun dochter Sophia. © RV

Oom van ex-president Michelle Bachelet uit Chili

Claudio Bonnefoy (85) en zijn vrouw Maricoy Obias-Bonnefoy (69) uit Chili worden ook gezocht door hun familie. Dat vertelde een nichtje van de vrouw aan de Miami Herald. Zij hoorde haar tante woensdagavond nog aan de telefoon, toen die belde om af te spreken voor een ontmoeting die ze zondag gepland hadden. Dat kon nu Maricoy eindelijk gevaccineerd was. Daarvoor was het gepensioneerde koppel altijd heel voorzichtig geweest. Ze verlieten hun flat alleen voor een wandeling op het strand of om boodschappen te doen.

Claudio Bonnefoy is de oom van voormalig president Michelle Bachelet van Chili. Zijn vrouw werd geboren op de Filipijnen en immigreerde in de jaren zeventig naar de VS. Ze werkte vroeger bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington D.C. en verhuisde bij haar pensioen tien jaar geleden naar Riverside. Familie van de vrouw uit Washington D.C. is onderweg naar Florida om de reddingswerken te volgen.

Volledig scherm Claudio Bonnefoy en zijn vrouw Maricoy Obias-Bonnefoy. © RV

Juan uit Chicago en zijn ouders

Juan Mora uit Chicago was op bezoek bij zijn ouders Juan Mora Sr. en Ana Mora, die een appartement hadden in de Champlain Towers. Alle drie zijn ze vermist, volgens een vriend van de jongen. De ouders van Juan zijn van Cubaanse afkomst, maar hun zoon werd in de VS geboren en groeide op in Florida.

Volledig scherm Juan Mora Sr. en Ana Mora. © RV

Volledig scherm Juan Mora (links) met twee jeugdvrienden. © RV

Ray en Mercy

Jenny Urgelles vertelde dan weer aan NBC Miami dat haar ouders vermist zijn. Ze deelde een foto van hen op sociale media met een oproep haar te contacteren als iemand hen ziet. Ray en Mercy Urgelles woonden al zeven jaar in een van de appartementen van het ingestorte gebouw.

Volledig scherm Ray en Mercy Urgelles. © RV

Edgar Gonzalez

Ook een bewoner van de negende verdieping van het appartementsgebouw is nog vermist. Volgens de familie van Edgar Gonzalez liggen de vrouw en de dochter van de man met zware verwondingen aan organen en ledematen in het ziekenhuis, maar van hem zelf is geen spoor. Moeder en dochter zouden wel stabiel zijn.

Volledig scherm Edgar Gonzalez. © RV

Een familie uit Puerto Rico

Een vriend van een familie uit Puerto Rico wacht ook op nieuws. De zes familieleden verbleven allemaal in het getroffen gebouw. Het gaat om de broers Jay en Frankie Kleiman, hun moeder Nancy Kress Levin, de vrouw van Frankie: Annie Ortiz en haar zoon Luis Bermúdez en Deborah Berezdivin. Frankie en zijn moeder woonden op dezelfde verdieping. Jay was deze week op bezoek voor een begrafenis. Hij verbleef bij zijn moeder.

Volledig scherm Frankie Kleiman en zijn vrouw Annie Ortiz (links). © RV

Nicky en Luis

Nicky Langesfeld en Luis Sandovnic woonden op de achtste verdieping van het gebouw.

Volledig scherm Nicky Langesfeld en Luis Sandovnic. © RV

Miriam en Arnie

Een familielid van Miriam en Arnie Notkin meldde dat het koppel niets meer van zich liet horen sinds het drama. Arnie was jarenlang actief als footballcoach voor kinderen.

Volledig scherm Miriam en Arnie Notkin. © RV

Marcus, Ana en hun dochters

Marcus Guara (52), Ana Guara (41) en hun dochters Lucia (11) en Emma (4) zijn ook vermist. Ze woonden op de achtste verdieping van het ingestorte gebouw.

Volledig scherm Marcus, Ana en hun dochters Lucia (links) en Emma. © RV

Alfredo en zoon Lorenzo

De vrouw van Alfredo Leone gaf haar man en haar zoon Lorenzo op als vermist.

Volledig scherm Alfredo Leone en zoon Lorenzo. © RV

Cassie

Cassie Stratton werd als vermist opgegeven door haar vriend. Ook zij verbleef in de ingestorte toren.

Volledig scherm Cassie Stratton. © RV

Nicole en Ruslan

Nicole Doran-Manshirov en Ruslan Manshirov woonden op de zevende verdieping. Ook zij zijn vermist.

Volledig scherm Nicole Doran-Manshirov en Ruslan Manshirov. © RV

