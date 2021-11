Brits gevechtsvliegtuig stort neer in Middellandse Zee, piloot overleeft crash

China Felle kritiek op Chinees coronabe­leid nadat gezond­heids­wer­kers corgi doodslaan tijdens “grondige ontsmet­ting”

In China is er veel verontwaardiging over beelden waarin een corgi wordt doodgeslagen door de Chinese gezondheidsdiensten. In de stad Shangrao, in de zuidoostelijke provincie Jiangxi, hebben gezondheidswerkers een corgi met een koevoet vermoord nadat zijn baasjes in een hotel in quarantaine moesten wegens een coronabesmetting in hun appartementsgebouw. “Zelfs als ze dachten dat het hondje een bedreiging was of besmet zou zijn, hadden ze eerst een test moeten uitvoeren”, aldus de eigenaar van de corgi.

