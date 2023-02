Brits energiebedrijf trakteert 100 vertegenwoordigers op weekje in luxeresort op Malediven: “Voelt niet goed in tijden van crisis”

Wie op vakantie wil naar een van de paradijselijke eilanden op de Malediven, moet daarvoor doorgaans flink in de buidel tasten. Maar niet de honderd vertegenwoordigers die door Utility Warehouse - een bedrijf dat energie-, verzekerings- en telecomdiensten aanbiedt - beloond werden voor het aantrekken van nieuwe klanten. Zij mochten vorige dinsdag op kosten van Utility Warehouse het vliegtuig nemen naar het eiland Ailafushi voor een verblijf van acht dagen in luxeresort OBLU Xperience, waar je voor een kamer tot 670 euro per nacht betaalt.

Een vakantieganger die ook op het eiland vertoefde, zei aan The Sun: “Dit voelt niet goed in tijden van crisis. Ze dragen allemaal paarse polsbandjes en lijken een geweldige tijd te hebben”. De vertegenwoordigers speelden onder meer volleybal, terwijl hun partners op een ligbed naast het zwembad van het zonnetje van 27 graden genoten. “Ze chillen het grootste deel van de dag op het strand of bij het zwembad. Ze hebben ook een deel van het restaurant afgehuurd”, aldus nog de bron aan The Sun. “Ze hebben eigenlijk onze vakantie verpest”, vulde iemand die daar op huwelijksreis was aan. “Ze bestookten ons met visitekaartjes en verkooppraatjes.”

Uitgesteld door Covid-19

Het ging om een tripje dat in 2020 moest plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege Covid-19. “Bedrijven zouden zich moeten richten op het ondersteunen van de meest behoeftigen in plaats van zichzelf op de borst te kloppen”, klaagt Warren Kirwan van de liefdadigheidsinstelling Scope. “Niemand zou winst moeten maken op de rug van deze crisis.”

Ook politici hadden kritiek. “Dit toont gewoon de hebzucht die gaande is”, aldus Labour-parlementslid Khalid Mahmood. “We moeten deze waanzin onderzoeken in tijden van crisis. Deze incentive is schandelijk, omdat je met dit geld mensen zou kunnen helpen die het het meest nodig hebben, zoals ouderen.”

De vertegenwoordigers die erin slagen een jaar lang elke maand vier nieuwe klanten aan te trekken, krijgen als incentive een reisje naar een exotische bestemming als Mexico of de Malediven. 75 nieuwe klanten geven recht op een prijsje om een Mini Cooper te leasen. Wie een maand lang met een Porsche Boxster wil rondrijden, moet 200 klanten binnenhalen.

Transparant

Utility Warehouse, dat ook prat gaat op zijn groene energie, zag in de halfjaarlijkse financiële resultaten in september 2022 zijn omzet met 51,5 procent stijgen tot 562,4 miljoen Britse pond (637,7 miljoen euro). Het dienstenbedrijf heeft nu 814.684 klanten en mikt op een extra miljoen in de komende vier tot vijf jaar.

Twee jaar geleden kreeg Utility Warehouse een boete van 1,5 miljoen pond (1,7 miljoen euro) omdat het bedrijf naliet om “sommige klanten eerlijk te behandelen en aan mensen in geldnood dienstverlening en ondersteuning aan te bieden”.

Utility Warehouse verdedigt de reis naar de Malediven: “We bieden een zinvolle manier om mensen te helpen een weg te vinden uit de huidige crisis. We bieden onze mensen ook de kans om extra incentives te verdienen, zoals vakanties. We zijn trots op onze hardwerkende vertegenwoordigers en zijn transparant over de opportuniteiten die dat met zich meebrengt”.